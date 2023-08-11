ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг — ПРАЙМ. Финская компания Oy Teboil Ab, дочернее предприятие российского "Лукойл", судится с предпринимателями в Финляндии, которые отказались от работы с ней до окончания контракта, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Суд признал незаконным отказ Patentes Talgo от ремонта поездов "Стриж"

С февраля 2022 года многие финские предприятия и компании, среди них полиция, почта, муниципалитеты, разорвали контракты на обслуживание с Teboil, а многие АЗС, работающие с брендом по франшизе, прекратили сотрудничество из-за российской специальной военной операции на Украине.

"Teboil требует компенсации от предпринимателей АЗС, которые решили поменять франшизу заправок до окончания контракта", — сообщает телекомпания. Утверждается, что от одного из предпринимателей Teboil требует один миллион евро компенсации. В Teboil отказались от комментариев, отметив, что речь идет о пока еще не завершенном процессе.

Как сообщало в мае бизнес-издание Kauppalehti со ссылкой на отчет компании, переданный в торговый реестр Финляндии, по итогам 2022 года прибыль Oy Teboil Ab сократилась в пять раз, с 25,66 миллиона до 5,45 миллиона евро.

Согласно последним доступным данным, Oy Teboil Ab по состоянию на июль 2021 года управляла в Финляндии сбытовой сетью, состоящей из 432 АЗС (значительная часть из них по франшизе), восьми нефтебаз и одного газохранилища. Суммарные инвестиции Oy Teboil Ab с 2005 по 2020 годы составили 347 миллионов долларов.