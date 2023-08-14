МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus на заводе в Тольятти и в августе намерен выпустить 650 машин этой модели, следует из сообщения компании. "Магнит" и "Камаз" запустили беспилотные перевозки по трассе М-11 "Нева"

"Четырнадцатого августа 2023 года с конвейера "АвтоВАЗа" начнут сходить первые товарные автомобили семейства Lada Largus. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока", — отмечается в сообщении.

"Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций. В это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года", — добавил автопроизводитель.

Ранее в августе "АвтоВАЗ" объявил о переносе производства Lada Largus на завод в Ижевске, окончательно этот процесс планируется завершить во втором квартале 2024 года. При этом, как уточнили в компании, на заводе в Тольятти планируется выпустить несколько кузовов, которые будут в дальнейшем использованы в Ижевске для наладки технологического оборудования.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).