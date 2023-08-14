МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство Германии) назначило финансового эксперта Удо Гигериха (Udo Giegerich) вторым управляющим директором Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH, дочерних структур "Роснефти" в Германии, переданных осенью прошлого года под внешнее управление, говорится в сообщении агентства. В Германии заподозрили, что Шольц вредит Украине

"Bundesnetzagentur GmbH, действующий в качестве доверительного управляющего, назначил Удо Гигериха вторым генеральным директором Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing вместе с нынешним единоличным генеральным директором Йоханнесом Бремером с 16 августа 2023 года", — говорится в сообщении.

Власти Германии в сентябре передали дочерние структуры "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, Mi Ro и Bayernoil. По словам минэкономики Германии, это было необходимо для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы в Шведте, Карлсруэ и Вохбурге могли продолжать производство.

Первый управляющий директор, Бремер, занимавший ранее руководящие должности в нефтяном бизнесе, был назначен вскоре после заявления регулятора о получении немецких активов "Роснефти" под свой контроль.

Rosneft Deutschland объединяет в общей сложности около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, таким образом, это одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в стране.