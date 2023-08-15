МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в июле выросли на 18,9% в годовом выражении, до 511,8 тысячи машин, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Названы сроки начала выпуска авто на заводах Mercedes и Volkswagen в России

"В июле 2023 года россияне купили 511,8 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 18,9% больше, чем в том же месяце прошлого года", — сообщили в агентстве.

При этом, по данным экспертов, чуть более половины вторичного рынка в июле пришлось на пять марок.

Лидерство сохраняет отечественная Lada, доля которой превысила 20%, что составляет 105,8 тысячи подержанных машин (+1,8% в годовом выражении). Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota — 64 тысяч подержанных машин (+34,9%). Далее следуют корейские бренды Kia — 29,6 тысячи (+24,4%) и Hyundai — 29 тысяч (+21,3%). Замыкает пятёрку японский Nissan, объем вторичного рынка которого вырос до 27,7 тысячи машин (+23%.).

"Все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам июля нынешнего года, демонстрируют положительную динамику. Наибольший рост зафиксирован у Honda (+39,1%), а наименьший – у Lada", — уточнили в агентстве.

Самая популярная модель среди бывших в употреблении легковых автомобилей в России — Ford Focus, следом идут Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 "Самара-2" и Toyota Corolla.