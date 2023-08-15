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Минторг США оценил объем роста розничных продаж в стране
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. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,7% по отношению к июню, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ,... ПРАЙМ, 15.08.2023
бизнес, экономика, новости, сша, розничные продажи, минторг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,7% по отношению к июню, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя на 0,4%.
Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в июле вырос на 1% к предшествовавшему месяцу. В июне показатель вырос на 0,2% в месячном выражении.
Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.