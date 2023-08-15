МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,7% по отношению к июню, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Доллар торгуется к мировым валютам перед публикацией статистики по США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя на 0,4%.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в июле вырос на 1% к предшествовавшему месяцу. В июне показатель вырос на 0,2% в месячном выражении.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.