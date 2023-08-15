МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Автомобильные дилеры прогнозируют снижение покупательской активности и рост цен на машины в РФ на фоне резкого повышения ключевой ставки до 12%, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД. Россияне стали чаще покупать подержанные легковые автомобили

"Повышение ключевой ставки, в первую очередь, влияет на сектор автокредитования, который уже занимает долю в 60% на рынке. Как сами автокредиты будут становиться дороже, так и финансирование дилерского бизнеса. Ведь те же оборотные средства автодилеров до 70% заемные. Вот и можем прогнозировать как снижение покупательской активности, так и повышение цен в конечном итоге", — заявили в ассоциации.

Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых — максимального уровня с мая 2022 года. Решение о таком заметном повышении принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор.