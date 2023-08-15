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Дилеры ждут подорожания автомобилей в России после решения ЦБ
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. Автомобильные дилеры прогнозируют снижение покупательской активности и рост цен на машины в РФ на фоне резкого повышения ключевой ставки до 12%, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 15.08.2023
авто, бизнес, новости, россия, роад, покупка автомобиля, ставка цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Автомобильные дилеры прогнозируют снижение покупательской активности и рост цен на машины в РФ на фоне резкого повышения ключевой ставки до 12%, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД.
"Повышение ключевой ставки, в первую очередь, влияет на сектор автокредитования, который уже занимает долю в 60% на рынке. Как сами автокредиты будут становиться дороже, так и финансирование дилерского бизнеса. Ведь те же оборотные средства автодилеров до 70% заемные. Вот и можем прогнозировать как снижение покупательской активности, так и повышение цен в конечном итоге", — заявили в ассоциации.
Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых — максимального уровня с мая 2022 года. Решение о таком заметном повышении принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор.