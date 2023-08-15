МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины передал украинской нефтегазодобывающей компании "Укрнафта" три арестованные компании, которые принадлежали российской нефтяной компании "Татнефть", сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. В США увидели лишь два варианта выхода с Украины, и оба плохие

"Кабмин передал "Укрнафте" три арестованные российские компании, которые принадлежали "Татнефти". Речь идет о компаниях "Полтава-капитал", "Харьков-капитал" и "Татнефть-АЗС-Украина". Они владеют автозаправочными станциями и другим недвижимым и движимым имуществом. Эти компании были арестованы, у них есть российские владельцы", — написал Гончаренко в Telegram-канале.

По словам депутата, сначала компании планировали передать в управление НАК "Нафтогаз", однако затем передумали.

"Укрнафта" — крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысячи нефтяных и порядка 150 газовых скважин.

В марте 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.