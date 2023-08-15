Правительство Украины передало "Укрнафте" три принадлежавшие "Татнефти" компании
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины передал украинской нефтегазодобывающей компании "Укрнафта" три арестованные компании, которые принадлежали российской нефтяной компании "Татнефть", сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Кабмин передал "Укрнафте" три арестованные российские компании, которые принадлежали "Татнефти". Речь идет о компаниях "Полтава-капитал", "Харьков-капитал" и "Татнефть-АЗС-Украина". Они владеют автозаправочными станциями и другим недвижимым и движимым имуществом. Эти компании были арестованы, у них есть российские владельцы", — написал Гончаренко в Telegram-канале.
По словам депутата, сначала компании планировали передать в управление НАК "Нафтогаз", однако затем передумали.
"Укрнафта" — крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысячи нефтяных и порядка 150 газовых скважин.
В марте 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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