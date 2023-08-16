МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Общее число акционеров "Роснефти" выросло за два года почти в 4,5 раза, составив 900 тысяч на конец первого полугодия 2023 года, сообщила компания. Суд в Москве прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти"

"Компания неукоснительно соблюдает свои обязательства перед акционерами, выплачивает дивиденды из чистой прибыли два раза в год. На конец первого полугодия общее число акционеров ПАО "НК "Роснефти" достигло почти 900 тысяч, что почти в 4,5 раза больше в сравнении с показателем на середину 2021 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, с сентября 2022 года стоимость акций НК "Роснефть" выросла на Московской бирже более чем в два раза.

"Роснефть" также сообщила, что накануне завершила выплату дивидендов по итогам 2022 года, которые составили 17,97 рубля на акцию. Общая сумма выплат составила 190,4 миллиарда рублей. Дивиденды перечислены держателям 99,98% акций общества.