МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Спрос на отечественную косметику вырос в этом году в России более чем в два раза, увеличился и ассортимент такой продукции, рассказали РИА Новости опрошенные косметические сети и другие представители отрасли. Российская косметика не уступает по качеству западной, заявил Мантуров

"С января по июль 2023 года количество российских брендов в сети увеличилось почти на 20%, а товарных позиций отечественных марок – почти на 1000 SKU (единиц — ред.) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время спрос на товары российского производства вырос на 184%", — подсчитали в "Лэтуаль".

Отмечается, что среди отечественных брендов для макияжа покупатели сети отдавали предпочтение собственным торговым маркам компании, а среди парфюмерии — обращали внимание на Soul of Russia, You, Cult, Nose Perfumes и Metaphysica.

Схожую тенденцию заметили в "Золотом яблоке". По данным компании, за последние 7 месяцев количество российских брендов в магазинах сети выросло на 54% год к году, а продажи — на 114%. "Мы отмечали ранее, что сейчас люди активно меняют свои потребительские привычки — изучают ассортимент, тестируют новые бренды. И, конечно, они обращают внимание в том числе на российские бренды, число которых продолжает расти в компании", — напомнили там.

Увеличиваются продажи отечественной косметики и на маркетплейсах. "Отечественная косметика и парфюмерия пользуется высоким спросом у наших покупателей, впервые мы отметили эту тенденцию еще несколько лет назад", — подчеркнули в Wildberries.

При этом в январе-июле текущего года россияне приобрели на 103% больше такой продукции, чем годом ранее. А наибольшей популярностью пользуются уходовые средства: кремы, шампуни, косметические маски, дезодоранты и масла для ухода за кожей и волосами, подсчитали в онлайн-площадке.

Во вторник косметические сети подсчитали для агентства, что россияне в этом сезоне переключились на отечественные солнцезащитные средства. Однако отмечалось, что популярностью продолжают пользоваться и известные зарубежные марки.