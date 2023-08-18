МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. С завершением приобретения российских активов немецкой компании Continental AG многопрофильным холдингом S8 Capital компания ООО "Континентал Калуга" переименована в ООО "Кордиант Калуга", следует из сообщения компании. Дилеры ждут подорожания автомобилей в России после решения ЦБ

"В рамках завершения сделки по приобретению российских активов немецкой компании Continental AG многопрофильным холдингом S8 Capital и консолидации шинных активов холдинга в единый кластер компания ООО "Континентал Калуга" переименована в ООО "Кордиант Калуга". Новое юридическое наименование вступило в силу с 17 августа 2023 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания будет отвечать за работу шинного завода в Калуге. Юридическое переименование компаний не повлияет на дальнейшее производство шин в Калуге и их присутствие на рынке, а все обязательства перед партнерами и дистрибуторами будут выполнены в полном объеме, отмечается в сообщении.

Условие изменения наименования юридических лиц и смены торговой марки Continental были частью договорённостей о приобретении российских активов Continental AG холдингом S8 Capital, которая состоялась 23 мая. При этом, согласно этим условиям, шинный бренд Gislaved передан покупателю.

"В настоящее время на базе АО "Кордиант" идет процесс формирования современного шинного кластера, который предоставит своим потребителям широкий ассортимент продукции, включающий всю продуктовую линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин: от эконома до премиума сегмента, имеющую широкий размерный ряд и отвечающую любым запросам клиентов. Официальная презентация новых шинных брендов и стратегии развития шинного кластера многопрофильного холдинга S8 Capital состоится в декабре 2023 года", — добавляет компания.

Шинное предприятие в Калуге представляет собой полный цикл производства от подготовки смеси до выпуска готовой продукции. Запущено в октябре 2013 года.