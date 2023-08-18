ПАРИЖ, 18 авг — ПРАЙМ. Французский производитель и поставщик автомобильных запчастей Valeo сообщил, что продал свое производство трансмиссий в России компании НПК "Автоприбор", следует из пресс-релиза компании. "Автотор" начал сотрудничество с китайской JMC в области коммерческих авто

"Как часть решения о выводе бизнеса из России Valeo объявляет о подписании соглашения с НПК "Автоприбор" о продаже всех активов по производству трансмиссий в России. Завершение сделки требует одобрения регулятора", — сообщили в компании.

Согласно релизу, продажа бизнеса не повлечет изменений в капитале. Отмечается также, что 158 сотрудников сохранят свои рабочие места. У Valeo также останется право в течение 10 лет выкупить эту часть бизнеса обратно, что станет возможным через пять лет.

"Продажи Valeo в России представляли не более 1% от всех продаж группы, соответствующие активы в 2022 году обесценились на 43 миллиона евро", — также отмечается в сообщении.

Ранее компания приостановила поставки комплектующих в Россию.

Valeo — французская компания, производитель и поставщик автомобильных комплектующих и запасных частей. Штаб-квартира находится в Париже. Компания основана в 1923 году.