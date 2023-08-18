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2023
https://1prime.ru/business/20230818/841506395.html
Французский производитель автозапчастей Valeo продал бизнес в России
Бизнес
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https://россиясегодня.рф
. Французский производитель и поставщик автомобильных запчастей Valeo сообщил, что продал свое производство трансмиссий в России компании НПК "Автоприбор", следует из пресс-релиза... ПРАЙМ, 18.08.2023
авто, бизнес, новости, франция, россия, valeo, автозапчасти, продажа бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 18 авг — ПРАЙМ. Французский производитель и поставщик автомобильных запчастей Valeo сообщил, что продал свое производство трансмиссий в России компании НПК "Автоприбор", следует из пресс-релиза компании.
"Как часть решения о выводе бизнеса из России Valeo объявляет о подписании соглашения с НПК "Автоприбор" о продаже всех активов по производству трансмиссий в России. Завершение сделки требует одобрения регулятора", — сообщили в компании.
Согласно релизу, продажа бизнеса не повлечет изменений в капитале. Отмечается также, что 158 сотрудников сохранят свои рабочие места. У Valeo также останется право в течение 10 лет выкупить эту часть бизнеса обратно, что станет возможным через пять лет.
"Продажи Valeo в России представляли не более 1% от всех продаж группы, соответствующие активы в 2022 году обесценились на 43 миллиона евро", — также отмечается в сообщении.
Ранее компания приостановила поставки комплектующих в Россию.
Valeo — французская компания, производитель и поставщик автомобильных комплектующих и запасных частей. Штаб-квартира находится в Париже. Компания основана в 1923 году.