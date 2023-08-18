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Британский производитель автокатализаторов продал активы в России
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. Британский производитель автомобильных катализаторов Johnson Matthey — крупнейший в мире в этой категории — продал свой завод в Красноярске российской компании "Катализаторы и... ПРАЙМ, 18.08.2023
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Британский производитель автомобильных катализаторов Johnson Matthey — крупнейший в мире в этой категории — продал свой завод в Красноярске российской компании "Катализаторы и технологии", с июля предприятие носит название "Экотехсис", следует из данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
По данным издания "Коммерсант", по сути, завод продан местному менеджменту. "Катализаторы и технологии" создана в ноябре 2022 года, ее учредителями являются бывший менеджмент Johnson Matthey в РФ: гендиректор Леонид Ракитин, коммерческий директор Андрей Коссов и финансовый контролер Вадим Невенченко. Каждому принадлежит по 33,3% компании. При этом Ракитин занимает должность гендиректора как и ранее.
Также источники издания отмечают, что выпуск продукции на заводе планируется возобновить.