МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Британский производитель автомобильных катализаторов Johnson Matthey — крупнейший в мире в этой категории — продал свой завод в Красноярске российской компании "Катализаторы и технологии", с июля предприятие носит название "Экотехсис", следует из данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Французский производитель автозапчастей Valeo продал бизнес в России

По данным издания "Коммерсант", по сути, завод продан местному менеджменту. "Катализаторы и технологии" создана в ноябре 2022 года, ее учредителями являются бывший менеджмент Johnson Matthey в РФ: гендиректор Леонид Ракитин, коммерческий директор Андрей Коссов и финансовый контролер Вадим Невенченко. Каждому принадлежит по 33,3% компании. При этом Ракитин занимает должность гендиректора как и ранее.

Также источники издания отмечают, что выпуск продукции на заводе планируется возобновить.