ПРАГА, 22 авг — ПРАЙМ. Автозавод Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, расположенный в городе Колине в центральной части Чехии, со вторника приостановил производственный процесс в связи с отсутствием необходимых компонентов, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на администрацию предприятия. Эксперты выяснили, как подорожали новые автомобили в России

"Во вторник на заводе был временно прекращен производственный процесс в связи с отсутствием компонентов, которые поставляет на предприятие компания Novares CZ Zebrak. Склады этой компании были уничтожены на минувшей неделе в результате крупного пожара. Работники завода Toyota прибыли во вторник на предприятие, но будут заняты на иных процессах. Пока неясно, когда производство машин будет возобновлено", — говорится в сообщении.

По данным агентства, предприятие в Колине вынужденно остановило производственный процесс уже вторично в этом году, впервые это произошло из-за недостатка компонентов в феврале-марте. В связи с остановкой производства не было выпущено около 25 тысяч машин. В нормальных условиях завод производит около 1 тысячи машин в день.

После двух лет ограниченной деятельности, вызванной ковидными ограничениями, в прошлом году завод Toyota Motor Manufacturing Czech Republic увеличил выпуск машин примерно на 25% по сравнению с 2021 годом. С конвейеров предприятия в прошлом году сошло более 202 тысяч автомобилей. На заводе занято более 3,5 тысячи человек.