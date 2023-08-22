2023-08-22T12:44:18+03:00
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Автозавод "Москвич" планирует выпустить новые модели в 2024 году
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. "Москвич" планирует в 2024 году начать производство ещё двух новых моделей: "Москвич 5" и "Москвич 8", следует из презентации компании, представленной ее гендиректором... ПРАЙМ, 22.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "Москвич" планирует в 2024 году начать производство ещё двух новых моделей: "Москвич 5" и "Москвич 8", следует из презентации компании, представленной ее гендиректором Ханс-Петером Мозером в рамках форума iMAF-2023.
Характеристики моделей не приводятся. Также, согласно презентации, "Москвич" готовит ещё одну новинку в 2026 году, но название ее не раскрывается.
В документе также отмечается, что план производства автомобилей "Москвич" на текущий год — 27 тысяч, на 2024 год — 44 тысячи машин.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". А в перспективе этого года автозавод также намерен начать выпуск лифтбека "Москвич 6"; цены на новинку, как и более точные сроки начала производства, пока не раскрываются.