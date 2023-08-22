МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "Москвич" планирует в 2024 году начать производство ещё двух новых моделей: "Москвич 5" и "Москвич 8", следует из презентации компании, представленной ее гендиректором Ханс-Петером Мозером в рамках форума iMAF-2023. "Ситимобил": китайские авто заняли большую часть российских таксопарков

Характеристики моделей не приводятся. Также, согласно презентации, "Москвич" готовит ещё одну новинку в 2026 году, но название ее не раскрывается.

В документе также отмечается, что план производства автомобилей "Москвич" на текущий год — 27 тысяч, на 2024 год — 44 тысячи машин.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". А в перспективе этого года автозавод также намерен начать выпуск лифтбека "Москвич 6"; цены на новинку, как и более точные сроки начала производства, пока не раскрываются.