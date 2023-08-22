МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности АО "Киви" (платёжный сервис Qiwi) на уровне "ruBBB+" с "развивающимся" прогнозом и установило статус "под наблюдением", говорится в сообщении агентства. АКРА присвоило АФК "Система" кредитный рейтинг "AA-(RU)"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности АО "Киви" на уровне "ruBBB+", прогноз по рейтингу развивающийся. Также агентство установило статус "под наблюдением", — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, высокими показателями операционной эффективности, умеренно высоким качеством активов, низкой долговой нагрузкой при комфортных показателях прогнозной ликвидности, а также консервативными оценками стратегического планирования и риск-менеджмента при высоких регулятивных рисках.

Рейтинговое агентство оценивает прогнозный и фактический денежные потоки от операционной деятельности компании на консолидированной основе как устойчиво положительные, чем обусловлена высокая оценка прогнозной ликвидности. На рейтинг также влияет низкая долговая нагрузка при комфортной ликвидной позиции (почти 56% пассивов группы на 31 марта формируется собственным капиталом).

"Развивающийся прогноз по рейтингу обусловлен наличием введенных Банком России с 26.07.2023 ограничений на осуществление отдельных операций консолидируемого "Киви банк", что обуславливает неопределенность относительно степени влияния данных событий на финансовые показатели группы, а также в связи с возможным изменением введенных ограничений либо их срока. Кроме того, установленный статус "под наблюдением" обусловлен наблюдением агентства за ходом проводимой в настоящее время реструктуризацией бизнеса группы Qiwi", — отметает агентство.

В конце июля по итогам проверки ЦБ РФ в документарной работе "Киви банка" были выявлены недочеты, регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций. После этого банк сообщил, что ограничил вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Вслед за этим "Эксперт РА" понизило рейтинги кредитоспособности "Киви банка" до "ruBBB-" с "развивающимся" прогнозом и статусом "под наблюдением", а также его головной компании Qiwi plc — до "ruBBB+", тоже с "развивающимися" прогнозом.