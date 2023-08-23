МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" по итогам первого полугодия 2023 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 1,8 миллиарда рублей (с 1,3 миллиарда), а лизинговый портфель — на 17%, до 134 миллиардов рублей, следует из материалов компании. Российский рынок акций растет в начале торгового дня

"Чистая прибыль компании по МСФО за шесть месяцев 2023 года составила 1,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лизинговый портфель по итогам первого полугодия вырос на 17% со 114,8 миллиарда рублей и составил 134 миллиарда рублей. C ростом лизингового портфеля связан и основной рост процентных доходов, отмечается в сообщении: их размер за отчетный период составил 7,3 миллиарда рублей — почти в 1,6 раза выше, чем год назад за тот же период.

"Финансовое положение по результатам шести месяцев 2023 года оценивается как стабильное. В планах "Росагролизинга" — сохранить финансовую устойчивость и объемы поставок техники и оборудования в лизинг", — говорится в сообщении.

АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи предпринимателям в лизинг средств производства.

Правительство РФ скорректировало правила предоставления субсидий на приобретение оборудования для АПК. Также был дополнен и список предметов лизинга — туда добавлены автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, грузовые вагоны, вагоны-цистерны, вагоны-хопперы и вагоны-рефрижераторы. Все это даст аграриям возможность активнее участвовать в программах компании, что в первую очередь важно для перерабатывающих предприятий, заявлял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.