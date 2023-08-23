МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Жители британской столицы начали более активно приобретать классические машины, так как они освобождены от сборов за вождение в "зоне максимально низкого загрязнения" (ULEZ), сообщила газета Telegraph. Туристы из США и Британии шокировали европейцев, сообщают СМИ

"Столичные дилеры классических автомобилей отмечают всплеск интереса, поскольку город готовится к тому, что на следующей неделе сбор в размере 12,5 фунтов стерлингов распространится на все 32 района, а старые автомобили, продающиеся через Интернет, рекламируются в связи с тем, что они освобождены от уплаты сбора", — говорится в статье.

Как уточняет издание, освобождению от сборов подлежат классические автомобили, выпущенные более чем 40 лет назад.

"Мерлин Маккормак, владелец дилерского центра ретро-автомобилей Duke of London в Брентфорде, считает "иронией судьбы" то, что некоторые из его клиентов, приобретающих более доступные классические автомобили, делают это потому, что они освобождены от выплаты сборов за вождение в ULEZ, несмотря на то, что эти автомобили загрязняют окружающую среду сильнее, чем современные аналоги", — цитирует СМИ комментарий продавца. Британским чиновникам запретили называть Россию враждебной, пишут СМИ

Кроме того, на сайте по перепродаже автомобилей Car & Classic на странице с ретро-автомобилями стали добавлять примечание о том, что за вождение автомобиля в "зоне низкого загрязнения" не нужно будет выплачивать сборы, сказано в тексте.

"ULEZ является темой разговора… В настоящее время интерес к этому вопросу повышенный, и люди понимают, что лазейка действительно существует", — приводит издание комментарий представителя компании по продаже классических авто Classic Car Company Дэвида Питера о его разговорах с клиентами.

В 2019 году по инициативе мэра Лондона Садика Хана была введена мера, предполагающая взимание 12,5 фунтов стерлингов с водителей, которые пользуются машинами, сильно загрязняющими воздух. Пока это касается только центральных районов Лондона, однако зону действия планируется расширить с 29 августа.