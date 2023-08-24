ЕЛАБУГА, 24 авг — ПРАЙМ. "Соллерс" перенес выпуск малотоннажных грузовиков Argo из Елабуги на новую производственную площадку на территории Ульяновского автомобильного завода (УАЗа), сообщил журналистам директор по технологическому развитию и индустриализации "Соллерс Алабуга" Виктор Зорников. "АвтоВАЗ" рассказал, когда планирует начать производство Lada Aura

Ранее модель собиралась на заводе "Соллерс Алабуга", как и другой коммерческий автомобиль бренда — Atlant.

"Да, Argo у нас теперь производится в Ульяновске", — сказал Зорников, отвечая на вопрос о переносе выпуска модели Argo на другую площадку.

О планах перенести производство этого легкого грузовика на территорию УАЗа в компании сообщали еще в конце мая. Как уточнял глава совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов, запуск производства Sollers Argo в Ульяновске позволит реализовать существующие синергии с УАЗом в части локализации ключевых узлов и агрегатов.

Sollers Argo — компактный автомобиль для городских перевозок полной массой от 2,5 тонны, грузоподъемностью менее 1 тонны, а также экологичным двигателем, соответствующим классу Евро 5. Argo в том числе оснащен системами ABS, ASR и ESP.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers. Акции компании торгуются на Московской бирже.