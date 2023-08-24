ЕЛАБУГА, 24 авг — ПРАЙМ. "Соллерс" запустил полный цикл производства коммерческого автомобиля Sollers Atlant на заводе в Елабуге, включая сварку и окраску, следует из презентации директора по продажам и маркетингу "Соллерс Алабуга" Марата Шарапова, которую он представил журналистам. "Соллерс" перенес производство легких грузовиков Argo на новую площадку

Изначально выпуск Sollers Atlant начался в формате крупноузловой сборки (DKD) в конце ноября 2022 года. "Соллерс" углубил локализацию производства: теперь ведется мелкоузловая сборка модели (CKD).

"Специальные версии: медицинские автомобили, автомобили специальных служб, версии по индивидуальным запросам клиентов. Более 80 различных исполнений", — уточняется в презентации про модификации данной модели.

Atlant имеет полную массу от 2,5 до 4,2 тонны и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 139 лошадиных сил и 150 лошадиных сил (экологический класс Евро 5).

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers. Акции компании торгуются на Московской бирже.