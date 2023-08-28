2023-08-28T11:00:31+03:00
2023-08-28T11:00:31+03:00
2023-08-28T11:00:31+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230828/841582680.html
Чистая прибыль "Фортума" в первом полугодии выросла в 1,8 раза
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чистая прибыль "Фортума" по МСФО в первом полугодии выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,028 миллиарда рублей, следует из отчета... ПРАЙМ, 28.08.2023
бизнес, новости, россия, фортум, чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/images/84158/26/841582628.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84158/26/841582628.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84158/26/841582627.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84158/26/841582627.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84158/26/841582615.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84158/26/841582615.jpg
https://1prime.ru/business/20230828/841582030.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Фортума" по МСФО в первом полугодии выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,028 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка от реализации выросла на 16,6%, до 46,596 миллиарда рублей. Операционная прибыль увеличилась на 18,5%, до 13,62 миллиарда.