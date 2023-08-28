МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Фортума" по МСФО в первом полугодии выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,028 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль "Совкомфлота" составила 496 миллионов долларов

Выручка от реализации выросла на 16,6%, до 46,596 миллиарда рублей. Операционная прибыль увеличилась на 18,5%, до 13,62 миллиарда.