МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Власти России формируют позицию по обращению "Лукойла", который запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов, сообщил вице-премьер Александр Новак. Доля нерезидентов в ОФЗ России в июле обновила минимум с середины 2012 года

"Вопрос в работе. Сейчас федеральные органы власти свою позицию формируют, там же процедура определенная", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках принятия решения по вопросу выкупа "Лукойлом" своих акций у нерезидентов.

Неделю назад в СМИ появились сообщения, что "Лукойл" хочет выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом.