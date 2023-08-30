2023-08-30T16:26:00+03:00
2023-08-30T16:33:33+03:00
2023-08-30T16:26:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230830/841612347.html
Власти сформируют позицию по обращению "Лукойла", заявил Новак
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Власти России формируют позицию по обращению "Лукойла", который запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Вопрос в работе. Сейчас... ПРАЙМ, 30.08.2023
нефть, энергетика, бизнес, новости, александр новак, лукойл, акции
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851798.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851798.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851797.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851797.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851785.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851785.jpg
https://1prime.ru/Bonds/20230825/841571295.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Власти России формируют позицию по обращению "Лукойла", который запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Вопрос в работе. Сейчас федеральные органы власти свою позицию формируют, там же процедура определенная", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках принятия решения по вопросу выкупа "Лукойлом" своих акций у нерезидентов.
Неделю назад в СМИ появились сообщения, что "Лукойл" хочет выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом.