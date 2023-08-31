МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Акционеры группы компаний MD Medical ("Мать и дитя"), одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, одобрили решение о редомициляции с Кипра в Россию, на остров Октябрьский, следует из материалов компании. Globaltrans сохранил планы по перерегистрации с Кипра в ОАЭ

"Утвердить, что компания приступает к исключению из реестра регистратора компаний на Кипре и переносу своего зарегистрированного офиса в Специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация ("САР") и регистрации в качестве действующей компании в соответствии с правовым режимом Российской Федерации без ликвидации и без реорганизации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания продолжит свою работу под названием "МД Медикал Груп Инвестментс" и будет вести ту же деятельность. Это в основном деятельность холдинговой компании. "Головной офис компании в САР предлагается создать не ранее чем через четыре месяца, но не позднее чем через девять месяцев с даты принятия настоящего решения", — уточняется в материалах.

При этом группа намерена сохранить программу глобальных депозитарных расписок (ГДР) и текущий статус листинга на Московской бирже. В июне же "Мать и дитя" объявила о прекращении листинга своих ГДР на Лондонской фондовой бирже.

Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит МD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. Основной акционер группы — ее основатель Марк Курцер. Компания объединяет 49 современных медицинских учреждения, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторные клиники с присутствием в 26 городах России. Выручка группы за 2022 год составила 25,2 миллиарда рублей, а EBITDA — 7,9 миллиарда.