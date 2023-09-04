МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Объем производства ювелирных изделий, бижутерии и аксессуаров в столице вырос на 57,7% за первые шесть месяцев 2023 года, объем производства такой продукции в июне превысил аналогичный показатель 2022 года в 2,6 раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ювелиры попросили обнулить таможенную пошлину на ввоз "мелких" бриллиантов

"Сегодня в Москве работает 80 производителей украшений и изделий из драгоценных материалов, из них шесть=- средние и крупные. С января по июнь этого года столичные предприятия отрасли увеличили выпуск драгоценностей и предметов роскоши на 57,7%, а объем производства ювелирной продукции в июне превысил аналогичный показатель 2022-го в 2,6 раза", — приводятся его слова на сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, объем выпуска золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии, изготовленных в Москве, за отчетный период составил 12,9 миллиарда рублей.

"Это ровно в два раза превосходит показатель за январь — июнь прошлого года", — добавил он.