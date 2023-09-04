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Суд в Москве оштрафовал Tinder за повторный отказ локализовать сервера
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Суд в Таганском районе Москвы оштрафовал компанию владельца сайта знакомств Tinder Match Groop LLC на десять миллионов рублей за повторный отказ локализовать личные данные... ПРАЙМ, 04.09.2023
бизнес, новости, штраф, суд, tinder
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Суд в Таганском районе Москвы оштрафовал компанию владельца сайта знакомств Tinder Match Groop LLC на десять миллионов рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян. Рб этом сообщил корреспондент РИА Новости.
"Признать Match Groop LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", — огласил решение мировой судья 422-го судебного участка Тимур Вахрамеев.
В мае 2023 года Роскомнадзор направил Tinder письмо о выполнении требования закона о персональных данных. Протокол был составлен из-за невыполнения требования ведомства.
Отмечается, что суд в России ранее штрафовал Match Group на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян.
Кроме того, как сообщил корреспондент РИА Новости, судья Вахрамеев за повр=торный отказ локализовать личные данные россиян оштрафовал на 13 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch.