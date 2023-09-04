МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. "МТС Энтертеймент", дочерняя компания МТС, приобрела 85-процентную долю в билетной платформе для организаторов мероприятий Ticketscloud — в компании отметили, что сделка позволит увеличить долю рынка и продавать более 11 миллионов билетов на мероприятия ежегодно, говорится в релизе. Суд в Москве оштрафовал Tinder за повторный отказ локализовать сервера

"ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о том, что ее дочерняя компания "МТС Энтертейнмент" подписала обязывающую документацию о приобретении 85% долей ООО "Тикетсклауд" (платформа Ticketscloud), одного из лидирующих в России сервисов полного цикла для организаторов мероприятий. Сделка позволит укрепить позиции МТС на рынке продаж билетов, значительно увеличить долю рынка и продавать более 11 миллионов билетов на мероприятия ежегодно", — следует из сообщения.

Платформа Ticketscloud будет работать как отдельное направление — подключать организаторов мероприятий к билетным витринам МТС и предлагать им маркетинговые инструменты экосистемы. Текущая команда и управление в компании сохранится, останутся ее основатели Егор Егерев и Катерина Кириллова.

Компании будут совместно развивать цифровые и мобильные продукты для концертных и театральных организаторов. Отмечается, что в ближайших планах — интеграция программ лояльности МТС в продукты и сервисы Ticketscloud. Вместе компании рассчитывают занять более 30% билетного рынка к концу 2023 года.