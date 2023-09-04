МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Заказы машиностроительных компаний Германии в июле четвертый месяц подряд упали более чем на 10%, сообщила в понедельник ассоциация VDMA. Это свидетельствует о продолжении понижательного тренда, уже много месяцев оказывающего давление на немецких производителей машинного и производственного оборудования. Индекс деловой активности в промышленности США в августе вырос

Заказы в обрабатывающей промышленности в июле в целом упали на 11% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Экспортные заказы сократились на 13%, а внутренние — на 8%, согласно данным VDMA. Заказы из стран, не входящих в еврозону, упали на 15%, а из стран еврозоны — на 7%.

"Следует отметить, что компании все еще сообщают о росте продаж, — говорит главный экономист VDMA Ральф Вихерс. — Однако, ввиду недостатка новых заказов, число невыполненных заказов, резервы для производства и продажи постепенно снижаются".

Трехмесячный показатель заказов, отличающийся меньшей волатильностью, в мае-июле снизился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года.