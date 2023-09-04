МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая компания Eni продает свою "дочку" Nigerian Agip Oil Company Ltd в пользу нигерийской энергетической компании Oando PLC, сумма сделки не раскрывается, следует из релиза компании. Дочерняя компания МТС приобрела билетную платформу Ticketscloud

"Eni объявляет о подписании соглашения с Oando PLC… о продаже Nigerian Agip Oil Company Ltd (NAOC Ltd), дочерней компании, полностью принадлежащей Eni, которая занимается разведкой и добычей нефти и газа на суше в Нигерии, а также выработкой электроэнергии", — сообщается в релизе итальянской компании. Сумма сделки не уточняется.

NAOC присутствует в Нигерии через доли в четырех наземных нефтегазовых блоках и двух электростанциях. Также она совместно с другими компаниями владеет двумя лицензиями на разведку углеводородов на суше.

Вместе с этим доля NAOC в SPDC JV (Shell Production Development Company Joint Venture, где оператору, Shell, принадлежит 30%, TotalEnergies — 10%, NAOC — 5%, NNPC — 55%) не затрагивается сделкой и останется в портфеле Eni, отмечается в сообщении. Eni также сохранит за собой доли участия в активах, находящихся под управлением других компаний, как на суше, так и на море, а также в компании Nigeria LNG.

После завершения сделки итальянская компания сохранит присутствие в Нигерии через Nigerian Agip Exploration (NAE) и Agip Energy and Natural Resources (AENR), отмечается в релизе.

Eni — энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.