2023-09-04T13:24:00+03:00
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"Технониколь" приобрела заводы URSA в России
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Компания "Технониколь" приобрела российские заводы европейского производителя изоляционных материалов URSA. "Технониколь" приобрела активы "УРСА Евразия". В состав вошли... ПРАЙМ, 04.09.2023
бизнес, новости, россия, завод, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Компания "Технониколь" приобрела российские заводы европейского производителя изоляционных материалов URSA.
"Технониколь" приобрела активы "УРСА Евразия". В состав вошли штаб-квартира в Санкт-Петербурге и производственные площадки, выпускающие продукцию под торговой маркой URSA", — говорится в сообщении компании.
В нем указывается, что речь идет о трех заводах — двух производственных площадках в Чудове в Новгородской области и одной в Серпухове в Московской области общей мощностью 53 тысячи тонн в год. Их производственные мощности планируется увеличить не менее чем на 30%.
Согласно лицензионному договору, "Технониколь" сможет использовать товарный знак URSA в течение ближайших двух-трех лет, добавляется в пресс-релизе.
"Технониколь" — крупный российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, основанный в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым.