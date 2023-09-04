МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Компания "Технониколь" приобрела российские заводы европейского производителя изоляционных материалов URSA. Московские ювелирные заводы нарастили производство

"Технониколь" приобрела активы "УРСА Евразия". В состав вошли штаб-квартира в Санкт-Петербурге и производственные площадки, выпускающие продукцию под торговой маркой URSA", — говорится в сообщении компании.

В нем указывается, что речь идет о трех заводах — двух производственных площадках в Чудове в Новгородской области и одной в Серпухове в Московской области общей мощностью 53 тысячи тонн в год. Их производственные мощности планируется увеличить не менее чем на 30%.

Согласно лицензионному договору, "Технониколь" сможет использовать товарный знак URSA в течение ближайших двух-трех лет, добавляется в пресс-релизе.

"Технониколь" — крупный российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, основанный в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым.