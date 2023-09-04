МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал Сбербанку, просившему арестовать 0,34% акций "Роснефти", принадлежащих компании Glencore Group Funding Limited (ОАЭ), следует из опубликованного определения суда. Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы иск к канадскому банку CIBC

Эти обеспечительные меры запрашивались в деле по иску Сбербанка к международным трейдерам Viterra Limited и Glencore International AG и еще пяти связанным с Glencore компаниям – британским Glencore PLC, Glencore UK Ltd, нидерландским Renaisco B.V. и Rambero Holding AG и Glencore Group Funding Limited. Третьими лицами привлечены Glencore Energy UK Ltd, ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" (Ростов-на-Дону), московское ООО "МЗК Экспорт" и швейцарская трейдинговая компания Сбербанка — Sber Trading Swiss AG.

Ранее истец просил арестовать 0,57% акций "Роснефти", принадлежащих Glencore Group Funding Limited или иной компании группы Glencore, но суд 16 августа также ему отказал. В обоих случаях суд указал, что необходимость обеспечения заявителем не доказана. По мнению суда, Сбербанк документально не подтвердил, что непринятие заявленных им мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по делу, а также причинит значительный ущерб заявителю.

Сбербанк в этом иске требует обязать компанию Glencore PLC раскрыть информацию о ее бенефициарных владельцах, а также взыскать с ответчиков около 114,8 миллиона евро убытков путем обращения взыскания на ценные бумаги. Речь идет об акциях "Эн+ Груп" (10,55%) и "Роснефти" (0,57%), принадлежащих Glencore Group Funding Limited или иной компании, входящей в группу Glencore, а также о 100% долей ООО "МЗК Экспорт" и 99,9% долей ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов", принадлежащих Renaisco.

Арбитражный суд Москвы в феврале по иску Сбербанка взыскал с Glencore Energy UK Ltd около 117 миллионов евро по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефти на границы Украины с Венгрией и Словакией. Решение не было обжаловано и вступило в силу.

Glencore – одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Она и производит, и торгует сырьевыми товарами, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.