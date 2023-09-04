МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. VK объединил свои ключевые продукты и сервисы в две бизнес-группы: "Социальные платформы и медиаконтент" и "Экосистемные и комплексные сервисы", в будущем они могут расширяться за счет новых активов холдинга, сообщили в пресс-службе компании. VK сменит депозитария программы ГДР

"ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер объединены в бизнес-группу "Социальные платформы и медиаконтент", которую в должности старшего вице-президента VK по медиастратегии возглавил Степан Ковальчук", — говорится в сообщении.

"Почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы объединены в бизнес-группу "Экосистемные и комплексные сервисы" под руководством старшего вице-президента VK по развитию бизнеса и инвестициям Александра Айвазова", — сообщили в компании.

Функциональные зоны ответственности старших вице-президентов VK останутся прежними.

Как отметили в пресс-службе, по мере развития продуктов бизнес-группы могут расширяться и включать в себя новые активы холдинга. А те продукты, которые не вошли в состав какой-либо из двух групп, такие как VK Добро, VK Play и ряд других, продолжат развиваться в рамках своих подразделений.