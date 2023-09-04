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2023
https://1prime.ru/business/20230904/841652691.html
В МИД заявили о стремлении Японии и Южной Кореи продолжать бизнес в России
Бизнес
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Бизнес Японии и Южной Кореи стремится удержать позиции на российском рынке и отделить политику от экономики, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. "Отрицательное воздействие... ПРАЙМ, 04.09.2023
бизнес, новости, в мире, россия, япония, южная корея, бизнес в россии, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Бизнес Японии и Южной Кореи стремится удержать позиции на российском рынке и отделить политику от экономики, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Отрицательное воздействие санкций мы ощущаем, как вы знаете, на примере наших отношений с очень узкой категорией стран, это, в первую очередь, Япония и Южная Корея. К сожалению, после того как Япония присоединилась к санкциям, и Южная Корея их поддержала после февраля прошлого года, наша торговля существенно снизилась. Мы наблюдаем отток капитала и инвестиций из ключевых областей", — сказал Руденко, выступая в ходе круглого стола на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Руденко добавил, что Россия видит желание этих стран отделить экономику от политики, упорное стремление бизнеса сохранить позиции на российском рынке.
По словам Руденко, сокращение сотрудничества с Японией и Южной Кореей — не выбор России.