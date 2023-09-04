МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Бизнес Японии и Южной Кореи стремится удержать позиции на российском рынке и отделить политику от экономики, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. В Японии рассказали, как санкции помогли России с сельским хозяйством

"Отрицательное воздействие санкций мы ощущаем, как вы знаете, на примере наших отношений с очень узкой категорией стран, это, в первую очередь, Япония и Южная Корея. К сожалению, после того как Япония присоединилась к санкциям, и Южная Корея их поддержала после февраля прошлого года, наша торговля существенно снизилась. Мы наблюдаем отток капитала и инвестиций из ключевых областей", — сказал Руденко, выступая в ходе круглого стола на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Руденко добавил, что Россия видит желание этих стран отделить экономику от политики, упорное стремление бизнеса сохранить позиции на российском рынке.

По словам Руденко, сокращение сотрудничества с Японией и Южной Кореей — не выбор России.