МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Согласно вышедшим во вторник данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), розничные продажи в Великобритании в августе выросли благодаря улучшению настроений потребителей. В России резко выросли продажи планшетов

Общий объем продаж за четыре недели по 26 августа по сравнению с аналогичным предыдущим периодом увеличился на 4,1%. Рост превысил среднее за три последних месяца значение 3,6%. В августе прошлого года продажи выросли на 1,0%.

За отчетный период продажи продовольственных товаров увеличились на 8,2%, а продажи непродовольственных товаров сократились на 0,2%.

"Эти данные отражают улучшение настроений потребителей в августе, и компании розничной торговли надеются, что этот общий позитивный тренд продолжится", — сказала генеральный директор BRC Хелен Дикинсон.

По ее словам, продажи сильно увеличились не во всех товарных группах. Например, продажи одежды и обуви росли слабо, потому что родители отложили на последний момент покупки школьной формы и других товаров к началу учебного года.

В ближайшие месяцы ожидается замедление роста продаж в денежном выражении в результате замедления темпов повышения цен, сказала Дикинсон.

"В дальнейшем высокие процентные ставки и повышенные расходы на отопление зимой будут оказывать давление на многие домохозяйства, которые станут экономить деньги", — добавила она.