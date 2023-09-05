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Клиенты "Почты России" смогут проверять посылки перед оплатой
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Клиентам "Почты России" теперь доступна проверка посылок перед оплатой, раньше посмотреть содержимое посылки разрешалось только если был дефект упаковки или вес отправления... ПРАЙМ, 05.09.2023
бизнес, новости, почта россии, посылки, оплата
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Клиентам "Почты России" теперь доступна проверка посылок перед оплатой, раньше посмотреть содержимое посылки разрешалось только если был дефект упаковки или вес отправления отличался от заявленного, рассказали в пресс-службе компании.
"Клиенты "Почты России" теперь могут проверять посылки с наложенным платежом на соответствие вложений. Такая возможность появилась после изменения Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденного Минцифры России. Раньше посмотреть содержимое можно было лишь в нескольких случаях: если у посылки была опись вложения, дефект упаковки или вес отправления отличался от заявленного", — следует из сообщения пресс-службы.
Отмечается, что получатель может попросить оператора проверить посылку, а после того, как убедится, что содержимое соответствует ожиданиям, оплатить заказ. Если получатель откажется от товара, сотрудник отделения оформит возврат.
"Возможность проверить товары перед покупкой — базовая услуга, которая должна быть в онлайн-торговле. Мы и дальше будет совершенствовать сервис, чтобы клиенты могли оценить его по достоинству", — прокомментировал руководитель дирекции по развитию бизнеса "Финансовые технологии" "Почты России" Владимир Давыдов.