МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Минфин России полагает, что запрос компании "Лукойл" на выкуп акций у нерезидентов не повлияет на рубль, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики этого министерства Иван Чебесков в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с середины августа

В августе СМИ сообщали, что "Лукойл" хочет выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом. Вице-премьер Александр Новак говорил, что власти России формируют позицию по этому вопросу. А замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил журналистам, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций пока не рассматривает обращение "Лукойла", так как этот вопрос рассматривается администрацией президента.

"Сложно какие-то конкретные заявки обсуждать, но, наверное, скажу, что по "Лукойлу", так как это решение президента, по нашей информации всё-таки это не должно оказывать влияния на рубль. Потому что, насколько мы понимаем, будут использованы ресурсы, которые уже на валютных счетах за рубежом", — сказал Чебесков.

"Совместно с Центральным банком мы разработали некий график-план, который должен сгладить покупку валюты, поэтому, на наш взгляд, некая система для того, чтобы сглаживать влияние на курс, создана", — добавил он, напомнив о лимите в 1 миллиард долларов на покупку резидентами валюты для переводов за рубеж в рамках расчетов по сделкам, одобряемым правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Мы даже смотрим в каких-то случаях меньше, чем этот лимит", — отметил представитель Минфина.