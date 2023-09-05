МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Акционеры Европейского медицинского центра (ЕМС) одобрили решение о редомициляции с Кипра в Россию, в спецрайон на остров Октябрьский, следует из материалов компании. Совдир VK утвердил редомиляцию компании в Россию

"Принятое решение: одобрить исключение компании из Кипрского реестра компаний, перевода компании в Специальный административный район (СAP) остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и ее регистрация в нем ("Редомициляция")", — говорится в сообщении.

Ранее решение о "переезде" приняли и в одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг — MD Medical ("Мать и дитя"). Акционеры группы в конце августа также утвердили редомициляцию на остров Октябрьский.

Европейский медицинский центр (EMC) — сеть частных клиник в России. Компания работает в Москве и Московской области. В группу входят семь медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра. Компания United Medical Group CY, управляющая сетью, в июле 2021 года провела IPO на Московской бирже. Крупнейший акционер EMC — Игорь Шилов.