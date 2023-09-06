МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Объем помощи малому бизнесу, пострадавшему от наводнений в Приморском крае, предварительно составляет около 400 миллионов рублей, но еще может вырасти, заявила первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина. В Приморье за сутки втрое сократилось число отрезанных населенных пунктов

В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье. Пресс-служба правительства региона со ссылкой на зампреда правительства края Николая Стецко сообщила 1 сентября, что всего от наводнения пострадали 629 предпринимателей в 19 муниципалитетах Приморья.

"Мы сейчас активно работаем с субъектами малого предпринимательства. Вот по малому предпринимательству на сегодняшний день где-то порядка 400 миллионов рублей меры поддержки будут. Но опять же может быть, к нам больше заявится людей, мы же не можем вот сейчас сказать, каждого увидеть", — сказала Щербина на внеочередном заседании законодательного собрания края.

На этом же заседании председатель правительства региона сказала, что ущерб краю из-за тайфунов предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей.