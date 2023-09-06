2023-09-06T13:10:00+03:00
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2023
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CNPС объявила о развитии нефтегазового сотрудничества с Россией
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Сотрудничество между Китаем и Россией в нефтегазовой сфере будет развиваться, заявил генеральный директор компании CNPC в России Чжан ЧэнУ. "Последние десять лет CNPC твердо... ПРАЙМ, 06.09.2023
нефть, энергетика, бизнес, новости, газ, нефть, россия, газ, китай, cnpc
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Сотрудничество между Китаем и Россией в нефтегазовой сфере будет развиваться, заявил генеральный директор компании CNPC в России Чжан ЧэнУ.
"Последние десять лет CNPC твердо придерживается курса на развитие сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере. Китайско-российское нефтегазовое сотрудничество, несомненно, будет развиваться и приносить новый, весомый вклад. CNPC всегда была, остается и будет надежным партнером российских энергетических компаний. Вместе мы построим более тесное энергетическое взаимодействие", — сказал он, выступая в ходе организованного посольством КНР семинара по случаю десятилетия со дня выдвижения инициативы "Один пояс, один путь".
По его словам, сотрудничество Китая и России в энергетике вносит важный вклад в международную энергетическую безопасность.