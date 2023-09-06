МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Сотрудничество между Китаем и Россией в нефтегазовой сфере будет развиваться, заявил генеральный директор компании CNPC в России Чжан ЧэнУ. Китай хочет досрочно достичь цели по товарообороту с Россией, заявил посол

"Последние десять лет CNPC твердо придерживается курса на развитие сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере. Китайско-российское нефтегазовое сотрудничество, несомненно, будет развиваться и приносить новый, весомый вклад. CNPC всегда была, остается и будет надежным партнером российских энергетических компаний. Вместе мы построим более тесное энергетическое взаимодействие", — сказал он, выступая в ходе организованного посольством КНР семинара по случаю десятилетия со дня выдвижения инициативы "Один пояс, один путь".

По его словам, сотрудничество Китая и России в энергетике вносит важный вклад в международную энергетическую безопасность.