МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Работники проектов Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии — Gorgon и Wheatstone — начинают забастовку после неудачных переговоров с компанией, следует из сообщений профсоюза Offshore Alliance и слов представителя компании. "Ямал СПГ" частично погасил облигации, заявил Минфин

"Переговоры между Chevron и профсоюзами, представляющими работников на ее СПГ-предприятиях в Австралии, завершились в пятницу без договоренности, забастовки пройдут, как и планировалось", — приводит агентство Рейтер слова представителя компании.

Профсоюз сообщил в собственном заявлении, что "забастовка начнется сегодня". В четверг в комментарии РИА Новости Chevron сообщили, что забастовки начнутся с 13.00 AWST (Australian Western Standard Time, 8.00 мск) в пятницу, 8 сентября.

При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке. На Gorgon и Wheatstone приходится около 6% мировых поставок СПГ, отмечали аналитики ING.