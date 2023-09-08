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СПГ-проекты Chevron в Австралии начали забастовку
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Работники проектов Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии — Gorgon и Wheatstone — начинают забастовку после неудачных переговоров с компанией,... ПРАЙМ, 08.09.2023
бизнес, новости, chevron, австралия, спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Работники проектов Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии — Gorgon и Wheatstone — начинают забастовку после неудачных переговоров с компанией, следует из сообщений профсоюза Offshore Alliance и слов представителя компании.
"Переговоры между Chevron и профсоюзами, представляющими работников на ее СПГ-предприятиях в Австралии, завершились в пятницу без договоренности, забастовки пройдут, как и планировалось", — приводит агентство Рейтер слова представителя компании.
Профсоюз сообщил в собственном заявлении, что "забастовка начнется сегодня". В четверг в комментарии РИА Новости Chevron сообщили, что забастовки начнутся с 13.00 AWST (Australian Western Standard Time, 8.00 мск) в пятницу, 8 сентября.
При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке. На Gorgon и Wheatstone приходится около 6% мировых поставок СПГ, отмечали аналитики ING.