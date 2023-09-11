ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. "Соллерс" планирует в октябре начать продажи пикапа ST6, производство которого в понедельник началось на заводе во Владивостоке, сообщила журналистам замгендиректора Зоя Каика. "Соллерс" запустил серийный выпуск автомобилей Argo

"Мы в октябре начнем продажи", — сказала она, отвечая на вопрос о продажах новинки, уточнив, что в текущем году они планируются на уровне до 2 тысяч штук.

Пикап Sollers ST6 доступен с бензиновым и дизельным двигателем. Бензиновый развивает мощность 176 лошадиных сил, дизельный — 136 лошадиных сил. Моторы отвечают экологическим нормам "Евро-5" и комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.

Цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 миллиона рублей, на версию с дизельным двигателем – от 2,5 миллионов.

По словам Каики, "Соллерс" планирует выпустить и продать в этом году в РФ до 2 тысяч пикапов ST6, в перспективе двух-трех лет автопроизводитель намерен выйти на показатели в пределах 10 тысяч.

"Мы только-только начинаем, поэтому в этом году объем будет небольшим: в пределах двух тысяч. Вообще мы считаем, что для пикапов в России есть рынок, он растущий и перспективный", — отметила она, уточнив, что продажи планируются примерно на этом же уровне.

В перспективе "Соллерс" намерен увеличить производство пикапов до 10 тысяч штук. "На этот объем, наверное, можно выйти в течение двух трех-лет. И, естественно, по мере локализации, потому что продукт будет локализоваться за счет комплектующих, которые мы будем в европейской части страны производить: двигатели, коробки. Это будет давать более интересное ценовое позиционирование, объемы, мы рассчитываем, таким образом могут вырасти", — пояснила топ-менеджер. "Автотор" начал выпуск электромобилей вместе с Foton в Калининграде

В следующем году на конвейер завода во Владивостоке встанет еще одна модель, однако какая именно — Каика не раскрыла. "Мы смотрим сейчас на самые разные продукты, в том числе и из коммерческого сегмента и спецтехники — соответственно из того, что актуально для бизнеса клиентов на Дальнем Востоке", — уточнила она.

ПРОИЗВОДСТВО В УЛЬЯНОВСКЕ

"Соллерс" планирует возобновить производство автомобилей на бывшем заводе японской Isuzu — "Соллерс Комтранс" — в Ульяновске в конце 2023 года, заявила Каика.

"Мы рассчитываем, что мы в декабре этого года уже представим линейку, которую будет производить наше предприятие, которое сейчас называется "Соллерс Комтранс". Мы рассчитываем, что представленную линейку мы будем в самом конце года производить в Ульяновске", — сказала она, отвечая на вопрос о перезапуске бывшего завода Isuzu.

"Это будут автомобили, которые смогут нам, по сути, сохранить ту рыночную долю, которую занимал Isuzu в России", — добавила топ-менеджер.

"Соллерс" закрыл сделку по приобретению бывшего завода японского автоконцерна в середине июля. Тогда же группа объявила о планах перезапуска этой площадки с целью сохранения рабочих мест и обеспечения загрузки существующих производственных мощностей.

ПЛАНЫ ПО КРОССОВЕРАМ

"Соллерс" отказался от планов производить кроссоверы на заводе во Владивостоке, сообщила Каика. "АвтоВАЗ" возобновит производство Lada Granta с двигателями экостандарта

В понедельник на предприятии началось серийное производство пикапов Sollers ST6. В прошлом году в компании говорили о намерениях начать выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента во Владивостоке.

"Были планы производить кроссоверы, мы от них отказались по ряду причин… Кроссоверы все-таки продукт был для европейского рынка, и в таких массовых объемах сейчас на Дальнем Востоке производить этот продукт не очень с точки зрения экономики правильно. Потому что все равно потребовалась бы поддержка с точки зрения логистики, сейчас таких возможностей уже нет, как это было в период производства Mazda", — сказала Каика.

"Этот продукт (пикап Sollers ST6 — ред.), мы считаем, что, во-первых, он более правильно спозиционирован для местного рынка. Мы искренне рассчитываем на то, что спрос в Сибири и на Дальнем востоке на пикапы будет высоким… В принципе в дальнейшем рассчитываем эту площадку специализировать на производстве продуктов, которые будут в большей степени востребованы на рынке Сибири и Дальнего Востока", — добавила она, говоря о заводе компании во Владивостоке.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, в Ульяновске (УАЗ), Елабуге (Sollers Atlant и Argo) и Заволжье (автокомпоненты). Акции компании торгуются на Московской бирже.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.