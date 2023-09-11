МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" договорилась с международной Enso Global Trading о поставках собственных высокотехнологичных масел в Индию и страны Южно-Азиатского региона, сообщила пресс-служба российской компании. Нефтесервисная группа Eriell завершила продажу российского бизнеса

"Газпромнефть — смазочные материалы" — оператор бизнеса масел "Газпром нефти" — и одна из ведущих торговых компаний мира Enso Global Trading заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает поставки широкого спектра инновационных масел на рынок Индии. В партнерстве с Enso Global Trading высокотехнологичные продукты "Газпромнефть — СМ" также будут широко представлены в странах всего Южно-Азиатского региона", — говорится в сообщении.

Уточняется, что специализированные смазочные материалы поступят на крупнейшие индийские промышленные предприятия, премиальные масла — на рынок современных легковых автомобилей. Рецептура продукции компании разрабатывалась с учетом работы техники в условиях высокой влажности и жаркого климата Индии.

"Газпромнефть — СМ" поставляет продукцию в 84 страны мира. "Подписание соглашения c Enso Global Trading позволит нам укрепить свои позиции и нарастить объемы экспорта в Южно-Азиатском регионе", — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец, чьи слова приводит пресс-служба.

Enso Global Trading — "дочка" многонационального диверсифицированного конгломерата Enso Group. Является поставщиком торговых решений, специализирующимся на торговле нефтепродуктами (сырой нефтью, дизельным и реактивным топливом, маслами, СПГ), металлами, удобрениями и сельскохозяйственной продукцией. Предприятие осуществляет подготовку, а также маркетинговую и техническую поддержку для полноценного запуска товара на новом рынке.