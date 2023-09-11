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Сечин назвал объем инвестиций в "Восток ойл" на период развития
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Инвестиции в проект "Восток ойл" на период развития оцениваются в 12 триллионов рублей, это крупнейший нефтегазовый проект в мире, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин президенту... ПРАЙМ, 11.09.2023
нефть, энергетика, бизнес, новости, инвестиции, россия, игорь сечин, восток ойл
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Инвестиции в проект "Восток ойл" на период развития оцениваются в 12 триллионов рублей, это крупнейший нефтегазовый проект в мире, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин президенту РФ Владимиру Путину во время посещения ССК "Звезда".
"Проект самоокупаемый, в целом это порядка 12 триллионов на период развития. Крупнейший нефтегазовый проект в мире, 6,5 миллиарда тонн по нефти и порядка 10 триллионов метров кубических газа", — сказал Сечин.
"Восток Ойл" — флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края.