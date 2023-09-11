БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Инвестиции в проект "Восток ойл" на период развития оцениваются в 12 триллионов рублей, это крупнейший нефтегазовый проект в мире, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин президенту РФ Владимиру Путину во время посещения ССК "Звезда". "Газпром нефть" договорилась о поставках высокотехнологичных масел в Индию

"Проект самоокупаемый, в целом это порядка 12 триллионов на период развития. Крупнейший нефтегазовый проект в мире, 6,5 миллиарда тонн по нефти и порядка 10 триллионов метров кубических газа", — сказал Сечин.

"Восток Ойл" — флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края.