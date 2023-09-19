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В ФТС раскрыли долю Китая в российском импорте автомобилей
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Ввоз из Китая занимает 92% в российском импорте автомобилей за 8 месяцев, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов в рамках... ПРАЙМ, 19.09.2023
авто, бизнес, новости, россия, фтс россии, китай, импорт автомобилей
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — ПРАЙМ. Ввоз из Китая занимает 92% в российском импорте автомобилей за 8 месяцев, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума.
По его словам, в вопросе торговых партнеров России стоит обращать внимание на Китай — "торговля с ним выросла очень сильно". В то же время доля Евросоюза в товарообороте РФ продолжает снижаться.
"Хотя это было предсказуемо, потому что Евросоюз взял и сам себе рынок закрыл. Например, по автомобилям. За восемь месяцев в импорте автомобилей Российской Федерации 92% занимает импорт из Китая. Европа закрылась в этом плане, она перестала продавать", 0151 сказал Давыдов.
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru во вторник, 19 сентября, в 10.00 мск.