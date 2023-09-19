БРЮССЕЛЬ, 19 сен — ПРАЙМ. Странам Евросоюза следует самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из России, включая автотранспорт, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. Санкции Евросоюза носят экстерриториальный характер, заявила эксперт ООН

"Государства-члены ЕС должны сами решать, что делать с товарами, которые уже попали на их территорию. Они должны оценивать все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами", — сказал он, комментируя сделанное накануне заявление генерального директора литовского таможенного департамента Дарюса Жвиронаса о необходимости дополнительных пояснений ЕК по конфискации въехавших на территорию ЕС до 8 сентября российских авто.

Ферри добавил, что ЕК находится в постоянном контакте со странами ЕС по исполнению антироссийских санкций, включая запрет на ввоз машин.

"Мы все время находимся в тесном контакте с государствами-членами, чтобы обеспечить правильное исполнение санкций ЕС", — сообщил он, отвечая на вопрос о том, намерена ли ЕК опубликовать дополнительные пояснения. "По будущим пояснениям (Еврокомиссии — ред.) у меня комментариев нет", — добавил он.

ЕК 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.