МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в споре по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой и его основного кредитора – банка "Траст", требовавших взыскать около 12,1 миллиарда рублей с нефтяной компании "Лукойл" в конкурсную массу "Открытие Холдинга", следует из сообщения Булатовой на Федресурсе. Суд в России наложил арест на ценные бумаги VTB Europe

Условия мирового соглашения не раскрываются. Рассмотрение судом данного вопроса в рамках дела о банкротстве "Открытие Холдинга" проходило 18 сентября в закрытом режиме. В своем заявлении управляющий и кредитор оспаривали ряд сделок в ходе покупки компанией "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ), дочерней структурой "Открытие Холдинга", у "Лукойла" алмазодобывающей компании "АГД Даймондс".

В 2017 году ОПИ приобрело "АГД Даймондс" (бывшая "Архангельскгеолдобыча", занимается разработкой алмазного месторождения имени В.П. Гриба) у "Лукойла" за 1,45 миллиарда долларов. ФАС России оспаривала сделку, так как, по ее мнению, несмотря на одобрение правительственной комиссии, она нарушала закон об иностранных инвестициях в российские стратегические компании. Суд в июле 2022 года прекратил производство по делу в связи с утверждением мирового соглашения, условия которого не сообщались.

Как усматривается из сообщения Булатовой на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс), покупку алмазного актива "Открытие Холдинг" частично финансировал через офшор Lakover Trading Limited, выдавая ему займы. Покупку сопровождала серия сделок, включая, например, приобретение продавца алмазов Grib Diamonds N.V. Суд запретил процесс в Швейцарии по иску New Stream к "Сберу"

Булатова и "Траст" просили признать недействительными 10 взаимосвязанных сделок, в том числе собственно договор купли-продажи "АГД Даймондс", но только "в части разницы между суммой", выданной "Открытие Холдингом" компании Lakover Trading по двум договорам займа 2017 года и стоимостью требований "Открытие Холдинга" к заемщику, полученных в результате всех этих сделок. По подсчетам конкурсного управляющего, разница составляет около 12,1 миллиарда рублей. Эту сумму Булатова и "Траст" просили взыскать с "Лукойла" в порядке применения "частичной недействительности" связанных сделок.

В "Лукойле", комментируя в мае подачу этого заявления, сообщили РИА Новости, что "компания является добросовестным продавцом по сделке … и предпримет соответствующие меры для защиты своих законных интересов всеми доступными способами".