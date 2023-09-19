2023-09-19T17:44:37+03:00
2023-09-19T17:44:37+03:00
2023-09-19T17:44:37+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230919/841779992.html
"Циан" завершил сделку по приобретению сервиса SmartDeal
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Онлайн-платформа объявлений о недвижимости "Циан" объявила, что получила одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России и... ПРАЙМ, 19.09.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, циан, сервис smartdeal
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Онлайн-платформа объявлений о недвижимости "Циан" объявила, что получила одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России и подписала договор на приобретение 100% долей в уставном капитале сервиса регистрации сделок SmartDeal (ООО "Практика успеха").
В 2022 году "Циан" объявил о том, что его дочерняя компания "Айриэлтор" заключила предварительный договора о покупке сервиса SmartDeal. В мае 2023-го стало известно, что заключен новый предварительный договор, так как необходимые разрешения от регулирующих органов не были получены в срок.
"Сделка по приобретению SmartDeal внесет вклад в развитие комплексной платформы для онлайн-транзакций "Циан" и повысит ценность продуктового предложения как для B2B, так и для B2C клиентов, позволяя усилить сервисы онлайн-транзакций, а также расширить линейку B2B-продуктов для риелторов, девелоперов и банков", — говорится в сообщении "Циана".
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис контролируется кипрской Cian PLC.
SmartDeal основан в 2017 году, является одним из ведущих игроков на российском рынке электронной регистрации сделок с недвижимостью.