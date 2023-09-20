БИШКЕК, 20 сен — ПРАЙМ. Киргизия выступает за расширение присутствия американского бизнеса в Центральной Азии, сообщил президент республики Садыр Жапаров в ходе первого саммита "Центральная Азия и США" в Нью-Йорке. В ТПП отметили резкий рост числа кибератак на российский бизнес

"Мы выступаем за более широкое присутствие иностранных партнеров, включая американский бизнес, в нашей стране и в регионе. Мы готовы к широкому международному сотрудничеству по таким ключевым направлениям, как зеленая экономика, гидроэнергетика, IT-технологии, сфера занятости и образование. У нас успешно реализуются различные проекты, включая инфраструктурные, в сфере промышленности, сельском хозяйстве, ирригации, транспортно-логической системе", — приводит слова главы государства его пресс-служба.

По утверждению Жапарова, сотрудничество с Соединенными Штатами, в том числе в рамках формата С5+1, является одним из важных направлений внешней политики страны. Как уточнил лидер республики, Киргизия намерена и далее расширять двусторонние торгово-экономические отношения с США, потенциал которых "реализован далеко не в полной мере", а также работать совместно с партнерами по вопросам региональной проблематики.

"Мы призываем инвесторов, международных партнеров и финансовые институты к инвестиционному сотрудничеству для реализации проектов по строительству ГЭС и других объектов возобновляемых источников энергии. В текущем году мы также выступили с инициативой по реструктуризации государственного внешнего долга, в том числе с использованием механизма его обмена на проекты в сфере зеленой экономики. Надеемся, что американская сторона окажет содействие в работе с партнерами и международными финансовыми институтами", — подчеркнул президент.

В завершение речи лидер страны выразил надежду на то, что встреча в Нью-Йорке придаст важный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества государств Центральной Азии с США.