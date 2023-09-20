ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Швейцарская Glencore вышла из капитала "Русснефти" в середине 2022 года, сообщил журналистам президент "Русснефти" Евгений Толочек в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. "Русснефть" оценила текущий уровень цен на российскую нефть как комфортный

"Эта тема давно закрыта уже, эта страница давно перевернута. В составе учредителей Glencore нет. Примерно в середине прошлого года", — ответил Толочек на вопрос о том, закрыта ли сделка по выходу Glencore из капитала "Русснефти". Кому досталась доля компании, он не уточнил.

Структуре Glencore (Rambero Holding) принадлежало 23,46% уставного капитала "Русснефти", или 31,28% обыкновенных акций компании. В начале 2022 года сообщалось, что Glencore в первом полугодии планирует закрыть сделку по продаже своей доли в "Русснефти".

Glencore — одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых — является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.