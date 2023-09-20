МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в августе выросли в годовом выражении на 21% и составили 787,626 тысячи машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). ЕК обозначила позицию по вопросу, находящихся в Евросоюзе российских авто

"В августе 2023 года автомобильный рынок ЕС вырос на 21%, достигнув 787 626 зарегистрированных единиц, что стало тринадцатым месяцем роста подряд. Несмотря на то что август обычно является более слабым месяцем для продаж автомобилей, двузначный рост свидетельствует о том, что рынок ЕС восстанавливается после прошлогоднего дефицита компонентов", — говорится в сообщении.

На крупнейших рынках также наблюдался значительный рост: в Германии — на 37,3%, во Франции — на 24,3%, в Италии — на 11,9%.

Продажи в ЕС в январе-августе увеличились на 17,9% в годовом выражении, до 7,078 миллиона автомобилей. В Германии рост составил 16,5%, во Франции — 16,6%, в Италии — 20,2%, в Испании — 20,5%.

В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group выросли в августе в годовом выражении на 21,2%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 6,4%, группы Renault — выросли на 22,3%.