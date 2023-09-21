МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил в России продажи модели Lada Granta Sport, говорится в сообщении автопроизводителя. Продажи новых легковых автомобилей в ЕC в августе выросли на 21 процент

"Lada объявляет о старте продаж "заряженных" автомобилей Lada Granta Sport. Автомобили с форсированным мотором и спортивными настройками шасси теперь предлагаются в двух типах кузова – седан и лифтбек", — сообщили в "АвтоВАЗе".

Рекомендованная розничная цена модели в кузове седан составляет 1 249 900 рублей, в кузове лифтбек – 1 289 900 рублей. Оба автомобиля оснащаются кондиционером, подогревом сидений и зеркал, ABS, фронтальными подушками безопасности, аудиосистемой и другими опциями.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).