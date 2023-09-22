МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" просит арбитражный суд Москвы запретить британской BP Oil International Ltd продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже, следует из опубликованного определения суда. Суд взыскал в пользу Совкомбанка средства с Citibank и его "дочки"

Заявление крупнейшей российской нефтяной компании поступило в суд еще 1 сентября, было принято к рассмотрению 20 сентября, предварительное заседание назначено на 29 ноября.

В материалах суда пока не поясняется, о каком именно арбитражном разбирательстве идет речь.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

Основной акционер "Роснефти" — государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.